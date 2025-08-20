Detenidos dos líderes de la comunidad islámica en Cataluña acusados de "practicar y difundir el salafismo radical"

La Policía Nacional ha detenido este martes por la tarde a dos líderes de la comunidad islámica en Cataluña, Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, tras abrirles un expediente de expulsión, según han explicado fuentes del cuerpo a Europa Press.

A ambos se les abrió el expediente de expulsión tras un informe de los servicios de información en los que se denunciaba su presunta radicalidad ideológica y se decretaba su expulsión del país "por suponer una amenaza para la seguridad nacional", según ha avanzado 'El País'.

Los expedientes se llevaron a cabo después de que los afectados solicitasen la nacionalidad española, y a los dos se les acusa de "practicar y difundir el salafismo".