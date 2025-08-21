TRIBUNALES
El CGPJ analiza nuevas quejas contra Peinado y la jueza de la DANA
Un portavoz especifica que se trata "simplemente de comprobar si hay materia disciplinaria o si lo que procede es el archivo por no haber infracción"
El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas para estudiar sendas quejas contra los jueces Juan Carlos Peinado, que entre otras causas investiga el caso Begoña Gómez, y Nuria Ruiz Tobarra, la instructora de la investigación de la DANA de Valencia.
Preguntado un portavoz del Poder Judicial sobre estos casos, este explica que se trata "simplemente de comprobar si hay materia disciplinaria o si lo que procede es el archivo por no haber infracción o por ser los hechos cuestión jurisdiccional (que no es competencia del CGPJ)". Por eso, "solo si se determina que hay materia disciplinaria se abriría un expediente y sería entonces cuando podría hablarse de investigación", especifica el citado portavoz.
Un supuesto error de Peinado
En concreto, en el caso de Peinado, la denuncia se debe a la queja presentada por el diputado del PSOE en el Congreso Guillermo Hita por un supuesto error del magistrado madrileño en una causa contra el gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid, tal y como ha adelantado la Cadena Ser.
Sobre la jueza que investiga la DANA, la denuncia se debe a la supuesta intromisión de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por asistirla en el caso, según adelanta OKDiario.
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- Santiago se solidariza con Ourense: «No pensé que la gente fuese a donar tanto»