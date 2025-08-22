Castilla y León
Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales
El PSOE y otros grupos de la Junta piden su dimisión
EFE
Valladolid
La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha acordado este viernes, con la abstención del PP y el voto favorable del resto de partidos, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparezca ante un pleno extraordinario la próxima semana para hablar de su gestión de los incendios, por la que el PSOE y otros grupos piden su dimisión.
Aunque aún está por oficializar la fecha en que se producirá esta comparecencia, fuentes parlamentarias han detallado a EFE que se prevé para el miércoles, entre críticas por la ausencia de explicaciones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Cambio en los autodespidos: te podrás ir de tu empresa con indemnización si cumples los siguientes requisitos
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Detenido un hombre acusado de provocar el incendio de Boisaca y otros cuatro fuegos en Santiago
- Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
- Santiago se solidariza con Ourense: "No pensé que la gente fuese a donar tanto