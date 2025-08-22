Sánchez avanza que la próxima Conferencia de Presidentes analizará las actuaciones ante emergencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recogió este viernes la propuesta que le lanzó el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y avanzó que en la próxima Conferencia de Presidentes, prevista antes de que finalice este año, se aborden políticas de prevención, respuesta y construcción futura ante los casos de emergencias, como los incendios que están azotando varios territorios estos días.

Lo comentó tras visitar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea, para conocer de primera mano la evolución del incendio forestal de Degaña. Acompañado de la vicepresidenta Sara Aegesen y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez aprovechó el momento para felicitar a la directora de general de Protección Civil, Virginia Barcones, quién está siendo el centro de las críticas del PP en la gestión de los incendios.

En concreto, Sánchez puso en valor la labor de Barcones y agradeció su "tarea durante todas estas horas y días tan tan largos y noches tan tan largas en las que ha estado al pie del cañón".

Lejos de entrar en la polémica política, salvo por su respaldo a Barcones, Sánchez sí que destacó que se han puesto “todos los todos los efectivos que tenemos a nuestro alcance” en la lucha contra los fuegos. Lo que le llevó a agradecer la ayuda brindada por varios países europeos, además de la “solidaridad” entre las comunidades autónomas. Así como que, "desde lo público, se pueden poner herramientas, instrumentos efectivos para poder proteger la seguridad de nuestros conciudadanos y también defender nuestro territorio".

Previamente, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, destacó que en su región "la coordinación ha funcionado bien" pero reconoció que "hay que reforzar la prevención". De hecho, de cara a la próxima Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar en una ciudad asturiana, Barbon consideró "prioritario" abordar la "gestion integral" de los incendios, percha que luego cogió Sánchez y avanzó que es "necesaria" dicha propuesta y que en la reunión del Ejecutivo con los presidentes autonómicios será "una pieza importante" el pacto de Estado contra la emergencia climática que "permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan junto con el Gobierno de España con la Administración General del Estado para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades".

Ayudas

Ante la declaración el próximo martes por parte del Consejo de Ministros de zonas afectadas por una emergencia de protección civil los lugares afectados por los incendios, el presidente pidió a las autoridades, especialmente a los alcaldes, de las zonas afectadas que "nos ayuden para poder tener la mayor información cuanto antes y saber exactamente cuál es la dimensión, en cuanto a la valoración económica, de la catástrofe que estamos sufriendo este mes este mes de agosto".

Pedro Sánchez mantiene su intención de fraguar un pacto de estado contra el cambio climático y avanzó que se va a celebrar una comisión interministerial - capitaneada por la vicepresidenta tercera y minsitra para la Transición Ecológica- antes del Consejo de Ministros del próximo 26 de agosto para "poner en marcha y definir ese pacto de estado contra la emergencia climática".