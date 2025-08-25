Canarias reclama una emergencia nacional para distribuir la atención de menores migrantes no acompañados

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró esta mañana en UD Radio que desde el Ejecutivo autonómico "se ha propuesto en numerosas ocasiones que se declare la emergencia nacional - con respecto a la migración - para que cada Comunidad Autónoma pueda abrir dispositivos con celeridad y atender a los menores no acompañados a los que deberán acoger". Lo dice tras la negativa de Baleares a acoger a los 49 niños y adolescentes que establece el decreto de la distribución de unos 3.000 menores procedentes de territorios como Canarias y Ceuta: "Me sorprende que sean ellos quienes plantean una suspensión cautelar del reparto al Tribunal Supremo cuando llevan todo el mes de agosto diciendo que están teniendo llegadas masivas", sostuvo Clavijo.

Sin embargo, con la situación del Archipiélago mediterráneo empatiza Canarias que, "a pesar de estar viviendo en solitario la atención de más de 5.000 menores, en todo momento, ha planteado soluciones". Estas, en palabras del presidente, deben tener en cuenta la situación de todas las regiones, pues "es necesario" que las Comunidades cuenten "con la financiación suficiente para hacer frente al gasto de atención que supone tener menores no acompañados".

El Ejecutivo canario reconoce que, aunque ha hecho frente a la migración en "solitario", otras comunidades también enfrentan esta problemática y necesitan recursos para gestionarla adecuadamente y, para ello, "el Estado tiene que ser capaz de dar alternativas a la sobreocupación". Mientras tanto, el Archipiélago se mantiene a la espera de la entrada en vigor del real decreto ley 2.2025 que permita distribuir de forma equitativa la carga de atención a menores migrantes a lo largo de todo el territorio español.