Mañueco comparecerá este viernes ante las Cortes de Castilla y León por los incendios

La pinza entre PSOE y Vox ha obligado al presidente de Castilla y León de rendir cuentas por la gestión

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, esta semana. / EP

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparecerá ante el Parlamento autonómico el próximo viernes a las once de la mañana para explicar la gestión de los incendios.

Según la agencia EFE, la comparecencia será en un pleno extraordinario por la mañana

