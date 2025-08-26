Alvise aseguró en el Supremo que tiene en su poder la mitad de los 100.000 euros que recibió antes de la campaña

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como 'Alvise', declaró en julio pasado en el Tribunal Supremo que todavía tiene en su poder "la mitad" de los 100.000 euros que le entregó en metálico el empresario Álvaro Romillo, quien le denunció por financiación ilegal de su agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta'.

En su declaración, a la que ha tenido acceso esta redacción, este activista aseguró que primero guardó los fondos en su casa, pero que después los trasladó, por "seguridad", a otro lugar, que sin embargo no precisó.

De esta forma, Alvise trató de convencer al magistrado Julián Sánchez Melgar, que instruye la causa, de que el dinero que recibió en una maleta de color negro en billetes de 100 euros, en concreto "en 10 fajos de 10.000 euros" cada uno, no los dedicó a financiar su formación política. Declaró que únicamente gastó unos 30.000 euros en la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024, en la que obtuvo tres escaños.

"No fue a la campaña"

"Ni un solo euro de lo del señor Romillo fue a pagar la campaña", dijo 'Alvise', que como prueba de ello argumentó que incluso los diputados de su lista, que le "odian, [...], están diciendo que no hubo financiación ilegal porque estaban en campaña conmigo".

Al ser preguntado por el magistrado sobre el motivo del pago de 100.000 euros en metálico, 'Alvise' indicó, de una manera vaga, que recibió los fondos tras participar en "un evento". "No voy gratis a la charla, pero le digo: oye yo quiero que me pagues por esto, y dijo que sí, sin problema".

Sin embargo, esta explicación no convenció al instructor, que reclamó a 'Alvise' que le especificara los gastos que había realizado con los 100.000 euros. Y el eurodiputado dijo entonces que los utilizó para "tareas particulares: en mi tarea constante en reunirme, desayuno, almuerzo y cena con fuentes de información", especificando después que con este dinero también habría sufragado diferentes viajes".

"Gastos cubiertos"

Pero tampoco consideró el juez satisfactoria esta respuesta, porque como eurodiputado "los gastos de viajes los tiene cubiertos". Entonces 'Alvise' dio una respuesta que extrañó a Sánchez Melgar, pues le explicó que el Parlamento Europeo solo sufraga los traslados relacionados con "la labor de eurodiputado": "Yo ahora he estado viajando, por ejemplo, para cuestiones de partido, para poder conectar administración a mi estructura de partidos, etcétera, de cara a las elecciones generales, a las cuales me presento y esos gastos, los pagos con mi propio dinero".

"¿Pero entonces está diciéndome que gasta ese dinero en actividades del partido, no? Lo acaba a decir. [...] Acaba de decir que va allí para una gestión de partidos", interpeló el instructor, al que después 'Alvise' trató de convencer de que esos gastos no estaban asociados al partido, y puso un ejemplo: "Si yo tengo que coger un coche para irme a Sevilla, por ejemplo, [...] y tengo que ir en coche y no tengo ni la cuenta bancaria para el partido. Yo eso, evidentemente, es un transporte privado, y tampoco puedo usar la dieta porque me lo he pagado de mi propio bolsillo, porque es un viaje personal".

Y Sánchez Melgar, ante la respuesta contradictoria de 'Alvise', le explicó que no entendía la explicación: "Había entendido que ese dinero ya no es para viajes". Y la explicación de este activista fue que las reuniones con gente no las considera de carácter político, por lo que los gastos que se generan no son del partido: "Si además voy aparte para ver a mi madre y aprovecho eso para ver otras personas... Intento hacer lo contrario de lo que hace, por ejemplo, el presidente del Gobierno, que se mete en un mitin para justificar el viaje. Yo hago todo lo contrario", espetó el líder de 'Se Acabó la Fiesta'.

Al ser preguntado después por el magistrado sobre si había presentado las cuentas de su partido en el Tribunal de Cuentas, 'Alvise', relató haberse sorprendido porque la prensa informara de que no lo había hecho. Aseguró después haber llamado al responsable de la sociedad que contrató para la gestión de las cuentas, quien le habría reiterado que sí las había presentado: "No entiendo la discrepancia de criterio con esta empresa", lamentó.