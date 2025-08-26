Pedro Sánchez informa de la muerte del teniente coronel Sánchez Silva, primer militar de alta graduación que se declaró homosexual

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado del fallecimiento del teniente coronel del Ejército José María Sánchez Silva en un mensaje a través de su cuenta en X en el que envía "un abrazo a sus seres queridos".

"Nos deja José María Sánchez Silva, teniente coronel y referente de libertad y derechos", ha escrito en su mensaje.

Y opina que el militar fallecido "con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo".

Sánchez Silva está considerado el primer militar español de alta graduación que hizo pública su condición de homosexual.