Ejército

Pedro Sánchez informa de la muerte del teniente coronel Sánchez Silva, primer militar de alta graduación que se declaró homosexual

El presidente del Gobierno ha lamentado su fallecimiento y ha calificado a Sánchez Silva como "referente de libertad y derechos"

Pedro Sánchez en una imagen de archivo

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado del fallecimiento del teniente coronel del Ejército José María Sánchez Silva en un mensaje a través de su cuenta en X en el que envía "un abrazo a sus seres queridos".

"Nos deja José María Sánchez Silva, teniente coronel y referente de libertad y derechos", ha escrito en su mensaje.

Y opina que el militar fallecido "con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo".

Sánchez Silva está considerado el primer militar español de alta graduación que hizo pública su condición de homosexual.

