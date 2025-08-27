Incendios forestales
Los Reyes llegan a la casa del parque del Lago de Sanabria (Zamora)
Felipe y Letizia han sido recibidos por las autoridades y han conocido la últijma hora del incendio forestal de Porto en el centro de mando avanzado
Alberto Ferreras
Los Reyes de España han llegado puntuales sobre las once y media de la mañana de este miércoles a la casa del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, en la visita que realizan a la zona para ver las consecuencias del incendio forestal de Porto, como primera parada en una visita a las distintas zonas del país asoladas por los fuegos.
Sus Majestades han sido recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de Galende, MIguel Ángel Martos. Tras el aterrizaje se han dirigido al centro de mando avanzado del incendio de Porto, instalado en la misma casa del parque, para conocer la última hora del operativo de extinción y saludar a los efectivos que en ese momento se encontraban de descanso en la zona.
La visita a la zona se ha visto alterada respecto a los planes iniciales por el humo existente en la zona del cañón de Forcadura, que ha hecho que se haya suprimido del viaje la visita al mirador de esa ruta de senderismo de la montaña sanabresa arrasada por el fuego.
Posteriormente, los Reyes se han dirigido a San Martín de Castañeda para conversar con ganaderos, hosteleros y vecinos eevacuados en la zona que ya han regresado a sus casas, para concluir el viaje, según las previsiones, con una reunión con alcaldes y alcaldesas y alcaldes pedáneos.
