Los bomberos forestales negaron el saludo al presidente de Castilla y León cuando se acercaba junto a los Reyes a saludarlos. El rey reconoció, tras recorrer zonas afectadas por los incendios forestales de Zamora y conversar con profesionales de extinción y decenas de afectados, muchos de ellos desalojados de sus casas, que "los testimonios son sobrecogedores".
Los bomberos forestales niegan el saludo a Mañueco
