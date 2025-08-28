Los bomberos forestales negaron el saludo al presidente de Castilla y León cuando se acercaba junto a los Reyes a saludarlos. El rey reconoció, tras recorrer zonas afectadas por los incendios forestales de Zamora y conversar con profesionales de extinción y decenas de afectados, muchos de ellos desalojados de sus casas, que "los testimonios son sobrecogedores".