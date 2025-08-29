Baleares recurre ante el Supremo el reparto de menores no acompañados: "Es opaco y discriminatorio"

El Consell de Govern balearautoriza a la Abogacía de la Comunidad a presentar el recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que establece el procedimiento del reparto de menores migrantes, aprobado hace apenas unas semanas.

El Govern asegura que el decreto aprobado por el Gobierno no tiene en cuenta la falta de presupuesto habilitante para adoptar medidas de emergencia, vulnera la reserva de la la ley orgánica e invade competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, especialmente en materia de tutela y protección de los menores.

El Ejecutivo balear considera que la regulación del decreto vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidades autónomas. Además, apunta que no garantiza la interdicción de la arbitriariedad de los poderes públicos en el reparto de menores.

Afectará "gravemente"

En este sentido, advierten que esta regulación afectará "gravemente" a la autonomía financiera de la Comunidad porque "pondría en peligro el sistema de protección de los menores y dificultaría la gestión de recursos destinados a esta finalidad".

Este no es el primer recurso que presenta el Govern. Hace unos meses, el Ejecutivo presentó un recurso contra el mecanismo aprobado por el Gobierno para trasladar a otros puntos de España a los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. Anteriormente, el primero fue el recurso que presentaron varias comunidades del PP ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la ley de extranjería que hace posible el reparto.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, lamenta que este decreto se aplica sin tener en cuenta las especificidades de cada comunidad autónoma: "Es un reparto opaco y discriminatorio como dicen los expertos juridicos".

Contingencia migratoria

Estarellas insiste en que pedirán la contingencia migratoria para que Baleares quede fuera del reparto, si bien admite que la relación con el Gobierno es "prácticamente inexistente" a pesar de que faltan recursos y medios para hacer frente a la llegada de inmigrantes.

"He solicitado reunion formal con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para poner en la mesa todas estas faltas de recursos. No tenemos profesionales ni infraestructuras para atender a los menores no acompañados", apunta.

Finalmente, insiste en que el Govern "tiene claro" que hay que cumplir la ley, pero denuncia que las amenazas del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre el envío de Policía a Baleares "sobran, sobre todo cuando siempre hemos puesto recursos cuando el Estado nos lo ha pedido".