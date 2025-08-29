Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis migratoria

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

A partir de este momento, se pone en marcha el protocolo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que en su artículo 5 recoge el procedimiento para la reubicación y traslado de personas migrantes menores de edad

EP

Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha declarado la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho tras la petición formal de estos territorios, una vez aprobado en el pasado Consejo de Ministros el Real Decreto de capacidad ordinaria de los sistemas de acogida. La declaración se produce tras comprobar que la comunidad y las dos ciudades autónomas multiplican al menos por tres su dicha capacidad.

"Después de meses de trabajo, hoy damos el paso definitivo para continuar garantizando los derechos de miles de niños y niñas migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en estos territorios", ha expresado la ministra Rego, que ha agradecido a la sociedad canaria, ceutí y melillense el trato ofrecido a la infancia migrante.

A partir de este momento, se pone en marcha el protocolo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que en su artículo 5 recoge el procedimiento para la reubicación y traslado de personas menores de edad en el marco de una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Asimismo, en el artículo a quedan recogidas las actuaciones a realizar para dar cumplimiento a las previsiones del Plan de respuesta solidaria.

Rego también ha recordado que "el boicot de determinados territorios no ha impedido que España se sitúa a la vanguardia en la garantía de derechos de la infancia migrante". "Frente a países que criminalizan a los más vulnerables, el Gobierno les protege y tiende la mano", ha apuntado la titular de Juventud e Infancia.

