Tras un mes de agosto marcado por los incendios que han asolado Galicia, Castilla y León y Asturias, la gestión de los fuegos ha marcado el discurso de Alberto Núñez Feijóo en la clásica apertura del curso político que el PP celebra en la carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, en la que además del presidente gallego, Alfonso Rueda, estuvo también presente el mandatario andaluz, Juanma Moreno.
INCENDIOSExtinguidos los tres incendios más grandes de la historia de Galicia, libre ya del fuego
INICIO CURSO POLÍTICO
Feijóo: "España tendrá un horizonte porque el gobierno es pasado, es caduco y el gobierno huele a rancio"
Rueda critica la tardanza del Gobierno en la entrega de medios a Galicia para hacer frente a las llamas
Temas
Últimos vídeos
-
Sucesos
VÍDEO | Rescate de Eugeni Aguiló, que finalmente ha fallecido en aguas de Cala Blava
-
España
Feijóo: "España tendrá un horizonte porque el gobierno es pasado, es caduco y el gobierno huele a rancio"
-
Sucesos
Rescatan a una mujer de 75 años que se había perdido en los montes de Zuera
-
España
Ada Colau: "Salimos con toda la determinación de llegar a Gaza, asumimos el riesgo de que Israel nos deporte"