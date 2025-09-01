Pedro Sánchez ha pasado de defender la inocencia del Fiscal General del Estado, procesado por un delito de revelación de secretos, así como la de su esposa y hermano, imputados en diferentes causas, a cargar directamente contra los jueces que instruyen estas causas. Escudándose en la denominada guerra sucia judicial -lawfare-, el presidente del Gobierno ha cuestionado que "hay jueces haciendo política". Una minoría, según matizó, pero sobre la que alertó porque "hacen un inmenso daño a la justicia". Tanto es así, que reclamó al CGPJ una "reflexión" para defenderse de lo que considera “procesos que son defectuosos tanto en el fondo como en la forma”.
ENTREVISTA RTVE
Pedro Sánchez: “Hay jueces haciendo política”
El jefe del Ejecutivo se compromete a presentar los Presupuestos, pero les resta importancia y descarta un adelanto electoral si los tumba el Congreso: “Son un instrumento, no un fin en sí mismo”
Temas
Últimos vídeos
-
España
Sánchez aboga por desterrar la crispación del "me gusta la fruta": Defendamos nuestras ideas pero sin insultar"
-
Nacional
Las orcas reaparecen en las Rías Baixas y destrozan un velero
-
España
Sánchez ratifica que no adelantará las elecciones: "Voy a presentar los presupuestos"
-
Sucesos
“Vas a la tele y montas un cacao maravillao”