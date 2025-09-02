El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, aboga por recuperar unos "mínimos de convivencia" y respeto en la vida política de manera que se puedan "desterrar" las prácticas de crispación en la vida pública que él ejemplifica con la expresión "me gusta la fruta" usada contra él por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Porque, según ha dicho en una entrevista en TVE, él detecta que actuaciones como el ataque a un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados del barrio madrileño de Hortaleza es consecuencia de la falta de "respeto y consideración", del "me gusta la fruta" y la "barra libre para insultar al adversario político".