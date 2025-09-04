Apertura Año Judicial
Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales reclaman al fiscal general que se abstenga de acudir mañana a la apertura de tribunales con el Rey
La Asociación Profesional de la Magistratura y La Asociación de Fiscales, junto con la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales consideran que al estar procesado su presencia constituye desprecio al Estado de Derecho
La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, mayoritarias en la representación de ambas carreras, han hecho público un comunicado en el que reclaman al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "por respeto a Su Majestad el Rey" y a quienes integran estos colectivos "se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial" que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo.
En el comunicado justifican su postura en que "sentar junto a Su Majestad el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado".
Según ha informado este diario, desde principios de semana destacados miembros de la judicatura se cuestionan la presencia de García Ortiz en el solemne acto de apertura de tribunales. Señalan que quizá lo más acertado sería dar a otro miembro de la Fiscalía la encomienda, después de que el fiscal general haya sido procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos que podría haber vulnerado la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Ahora, en este comunicado conjunto, las dos asociaciones citadas, a las que se ha unido la Profesional e Independiente de Fiscales, de carácter minoritario, señalan que la presencia mañana de García Ortiz "mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales" que cada día desempeñan su función "desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad"
"Como no puede ser de otro modo, respetamos la presunción de inocencia de Don Álvaro García Ortiz y será debidamente amparado ante los tribunales, sin embargo, el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos. Por eso, desde aquí queremos solicitar al Fiscal General del Estado que, por respeto a S.M. el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial", concluyen.
