CITA POLÍTICA
Ayuso, con Feijóo: "No cabe más corrupción que el fiscal general del Estado hablando a quienes le van a juzgar"
La presidenta madrileña celebra la presencia del líder nacional del PP en un acto del partido regional en vez de en la apertura del año judicial: "Gracias por no normalizar lo que no es normal"
Víctor Rodríguez
Con la apertura del año judicial de telón de fondo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dado hoy inicio al curso político en un acto de partido. La ha acompañado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya ausencia en el acto del Poder Judicial ha marcado la jornada. Y la presidenta madrileña ha querido respaldar la decisión. "Gracias, presidente, por habernos elegido", ha señalado. "Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias", ha insistido, "por no normalizar lo que no es normal".
Y entre lo que no es normal, entiende Ayuso, entra la presencia hoy ante el Rey y los magistrados del Consejo General del Poder Judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo por revelación de secretos. "No puede haber más corrupción que esto, no cabe más corrupción que el fiscal general del Estado hable a quienes le van a juzgar. Es una profunda falta de respeto a la justicia que el fiscal general del Estado participe en este acto cuando está procesado", ha señalado.
Ese no es el respeto que se le reclama hoy a Feijóo, ha insistido, y ha apuntado, como era inevitable en un acto pensado para activar la labor de oposición tras el verano, a Pedro Sánchez. "La presencia del fiscal hoy en ese acto es la viva representación del sanchismo, que es la falta de respeto a las normas a los españoles de manera profundamente autoritaria", ha subrayado la dirigente madrileña.
