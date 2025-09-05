Con la apertura del año judicial de telón de fondo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dado hoy inicio al curso político en un acto de partido. La ha acompañado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya ausencia en el acto del Poder Judicial ha marcado la jornada. Y la presidenta madrileña ha querido respaldar la decisión. "Gracias, presidente, por habernos elegido", ha señalado. "Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias", ha insistido, "por no normalizar lo que no es normal".
CURSO POLÍTICO
Ayuso: "Los más violentos, los etarras, con el pañuelo palestino, que siempre lo llevan ellos también son precisamente los que más lo jalean"
La presidenta madrileña celebra la presencia del líder nacional del PP en un acto del partido regional en vez de en la apertura del año judicial: "Gracias por no normalizar lo que no es normal"
Temas
Últimos vídeos
-
España
García Ortiz: “Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman”
-
Economía
Declaraciones de Carlos Torres, presidente del BBVA, tras la aceptación de la opa por parte de la CNMV
-
Opinión
El Gobierno distribuirá los incendios forestales de 2026 entre las comunidades autónomas
-
Mundo
Putin sobre las tropas extranjeras en Ucrania: "Si aparecen allí tropas, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos"