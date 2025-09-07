Anutin Charnvirakul, magnate del cannabis, asume el cargo de primer ministro de Tailandia

El magnate tailandés Anutin Charnvirakul, impulsor de la despenalización del cannabis en Tailandia, asumió este domingo el cargo de primer ministro, después de recibir el respaldo del rey en una ceremonia en la capital del país asiático.

El político conservador, de 58 años, participó este domingo en una ceremonia en la sede de su partido conservador, el Bhumjaithai, para oficializar la aprobación del rey Maha Vajiralongkorn a su mandato.

"Es un honor infinito para mí y para mi familia (...) Me comprometo a llevar a cabo mis obligaciones con honestidad, integridad y ética, para mantener la confianza concedida por su majestad y por el bienestar de los tailandeses y la estabilidad de la nación", dijo Anutin Charnvirakul, según recoge la cadena pública Thai PBS.

La Cámara de Representantes de Tailandia eligió este viernes a Anutin Charnvirakul, exministro de Interior y de Sanidad, como nuevo primer ministro, una semana después de que el Tribunal Constitucional destituyera a Paetongtarn Shinawatra por críticas al Ejército.

Anutin Charnvirakul se convierte en el 32º primer ministro de la nación, después de que su partido abandonara hace cerca de tres meses el Gobierno de coalición encabezado por el Pheu Thai de Paetongtarn Shinawatra, al conocerse críticas de esta al Ejército en el marco de un conflicto territorial con Camboya, por lo que finalmente fue destituida.

El nuevo primer ministro asume el poder con el compromiso de convocar elecciones dentro de cuatro meses.

La elección de Anutin Charnvirakul, de perfil más conservador, vuelve a acercar a la monarquía con el Gobierno y pone fin a otra Administración del clan Shinawatra, que volvió al poder en 2023 con Thaksin, el patriarca de la familia, como líder en la sombra.

Impulsor de que el cannabis se despenalizara en Tailandia en 2022, Anutin Charnvirakul asume el timón de la segunda economía del Sudeste Asiático, golpeada en agosto por la entrada en vigor de unos aranceles del 19 % impuestos por Estados Unidos a las importaciones.

En su previsto mandato de al menos cuatro meses, se espera que Anutin Charnvirakul interfiera en reformas planeadas por el Pheu Thai, entre ellas el control de la venta de marihuana.

Procedente de una familia con trayectoria política y fortuna adquirida en la industria de la construcción, Anutin Charnvirakul encabeza el Bhumjaithai desde 2014, cuando sucedió a su padre, Chavarat Charnvirakul, que fue primer ministro interino en 2008.

El primer ministro tailandés tendrá ahora que formar un nuevo gabinete y presentar su programa al Parlamento en los próximos 15 días.