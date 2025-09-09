Chequeo a las medidas de Sánchez contra Israel: ¿servirán para impedir el suministro de armas y combustible?

Sin unas órdenes claras para los vigilantes de los puertos, ni advertencias a las navieras, ni colaboración internacional en la denegación del espacio aéreo, millares de bombas de aviación, misiles Hellfire y litros de queroseno seguirán fluyendo a Israel, principalmente desde Estados Unidos, pese a las medidas que va a emprender España, opinan fuentes militares españolas. La parte central de las medidas que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para promover un bloqueo de la matanza que llevan a cabo las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza llevan limitaciones en su propia formulación; tendrán corto recorrido si es un solo país el que las pone en práctica y sin cambiar el marco legal internacional y los tratados que vinculan a España.

El paquete que pronto integrará un real decreto se ve afectado antes de nacer por impedimentos comerciales y logísticos -especialmente derivados de la dimensión privada del comercio de armas- en el camino entre Estados Unidos, principal país de origen del armamento de producción extranjera y del combustible que utiliza Israel, y los arsenales de una guerra que, suscitando cada vez más indignación internacional, recrudece Benjamín Netanyahu.

Cuatro factores determinan el embargo que ahora consolida el Gobierno de España.

Prohibir lo ya proscrito Un real decreto dará relieve legal, negro sobre blanco, a una prohibición de comercio de armas con Israel, según anunció el presidente Sánchez este lunes, encabezando con esa medida su paquete de gestos para paliar -no detener- la matanza en Gaza, que un creciente consenso internacional considera genocidio. Pero la nueva norma viene a detener lo que ya está detenido. Según ha reiterado el ministerio y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a partir del 7 de octubre de 2023 quedaron detenidas nuevas exportaciones de material bélico a Israel. Por entonces Defensa no comentaba nada acerca de las importaciones. De noviembre y diciembre de ese mismo año trascendieron, sin embargo, en 2024 dos envíos de munición de pequeña cuantía, de no más de 250.000 euros. Defensa explicaría más adelante que correspondían a acuerdos anteriores al inicio de la guerra de Israel contra Hamás. Esa misma explicación -que la actividad comercial procede de contratos anteriores a la guerra a los que dar cumplimiento- se dio cuando Defensa anunció el inicio de la "desconexión tecnológica“ de Israel -el pasado 30 de mayo, en palabras de la secretaria de Estado Amparo Valcarce- que comenzó afectando por el contrato, aún en vigor, de los misiles inteligentes anticarro Spike. Fue un mes y seis días después de que Moncloa obligara a Interior a dar marcha atrás en un contrato de 12 millones de euros para compra de munición israelí para la Guardia Civil. En la práctica, la venta y la compra de armamento a Israel está detenida por la JIMDDU (Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso), que desde 2024 no ha autorizado operaciones comerciales en este campo. No obstante, en ese año España aún recibió desde Israel material para el mantenimiento y reparación de sistemas esenciales para las Fuerzas Armadas. Fue una autorización temporal, según explicó en marzo pasado la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, de cuyo departamento depende la JIMDDU. Siendo es junta la puerta cerrada al comercio de armas, este ya estaba totalmente proscrito por decisión política del Gobierno desde abril pasado.

Qué armas Israel no es un país precisamente deficitario en armamento, pero a pesar de su potencial industrial militar sí que figura entre los 20 primeros importadores de material bélico del mundo. Lo es, más que en tecnología -sector en el que es un país puntero-, en productos de industria automotriz, camiones y blindados ligeros, aviones y helicópteros de ataque, elementos de protección del personal... y ahora en munición. Pese a ser uno de los países más y mejor armados del planeta, estando embarcadas sus Fuerzas de Defensa en la cruenta invasión de Gaza, estas necesitan un aporte extraordinario de munición de artillería, munición de carro de combate y munición de fusilería. Son los tres principales vectores de suministro que señalan fuentes militares españolas consultadas, pero no los más importantes: los medios y la munición empleados en ataques aéreos es la otra gran pata de la demanda logística militar del ejército israelí. Y en ese tipo de suministro es en el que destaca Estados Unidos. En virtud del memorando de entendimiento suscrito (más bien renovado) por Israel y EEUU en 2016, siendo presidente Barack Obama y primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Israel goza de una línea de apoyo financiero para armamento de 38.000 millones de dólares, que expira el próximo año. La ayuda económica es condicionada por la administración Trump a la compra de material en y de Estados Unidos. Los envíos clave de la industria militar norteamericana son cazas F-16 en diferentes versiones y material de mantenimiento, helicópteros Apache,misiles aire-tierra, cohetes para defensa antiaérea y kits para el guiado de las llamadas "bombas tontas", grandes cargas explosivas -de entre 250 y 900 kilos- diseñadas en un principio para ser lanzadas desde un avión y alcanzar su objetivo por gravedad, pero que son mejoradas -también lo hace Rusia- con añadidos que le proporcionan un vuelo inercial, o incluso timones para un guiado elemental, lo que permite al avión atacante no exponerse a las defensas de su enemigo. Estados Unidos ha suministrado a Israel miles de bombas MK-82 y Mk-84, de 200 kilos. Los misiles más suministrados (que haya trascendido de fuentes norteamericanas o israelís) por Estados Unidos a Israel son los antitanque y antibúnker Hellfire, cuyo guiado láser los dota de precisión casi absoluta. En materia de mando y control e inteligencia, Israel ha contado con otro tipo de exportación desde Estados Unidos: las herramientas de inteligencia artificial del gigante Palantir Technologies, de las que se ha servido para designar objetivos en sus bombardeos sobre Gaza.

Flota fantasma Con frecuencia se habla de la flota fantasma con la que Rusia estaría burlando el embargo petrolero impuesto por Europa, pero hay otra flota de suministro de combustible y armamento que navega bajo una niebla de confusión, y que hasta ahora había obtenido una atención mediática menor. De todas las medidas anunciadas por Sánchez este lunes, la prohibición de tránsito en puertos españoles de barcos con combustible para el ejército israelí a bordo es la que más impacto puede tener sobre la logística militar israelí, si bien ese impacto siempre será muy limitado. El principal objetivo de esta medida del embargo es detener el flujo de combustible de uso bélico, el queroseno de los cazas F16 de la Fuerza Aérea israelí principalmente. Pero a menudo es difícil distinguir entre la naturaleza militar o civil del flete marítimo. El combustible de uso para aviones de combate y bombarderos así como para cohetes no tiene por qué ser el único producto de carga en un gran buque, dificultando así aún más el embargo. Es público que entre los puntos de origen de ese combustible utilizado en los ataques a Gaza están los muelles de Corpus Christi (Texas) y como destino los de Haifa y Asdod, pero una espesa maraña de rumores y falsedades hace muy confusa la información disponible sobre el tránsito de estos buques, a menudo tras cortinas de humo informativo supuestamente desplegadas por las compañías navieras como medida de seguridad. Las principales firmas de transporte marítimo que intervienen en estas travesías son la danesa Maersk y el grupo Overseas Shipholding, con sede en Tampa (Florida). Han sido infructuosos los intentos de grupos de activistas por denunciar escalas de buques en Barcelona (petrolero Overseas Suncoast, en julio pasado) o paradas técnicas en Algeciras sin un control de documentación “suficientemente estricto” por parte de las autoridades españolas, admite una fuente no oficial de la Armada. . En cualquier caso, todo envío marítimo de este tipo, secreto habitualmente, puede prescindir de escalas en España: a muy pocas millas de Algeciras está el puerto marroquí de Tánger Med, su principal rival comercial, pese a que Marruecos no es un país exento de protestas por la cobertura logística a los envíos a Israel. En cualquier caso, "sin instrucciones claras a los agentes portuarios ni vigilancia efectiva en las aguas territoriales orientada a este embargo…” la referida fuente de la Armada lo considera papel mojado.

Vuelos privados, iniciativa pública Una de las medidas principales del plan del Gobierno, denegar el espacio aéreo español a "aeronaves de Estado que transporten "material destinado a Israel", según lo expresa Moncloa, lleva en su propia formulación la limitación más importante. Solo si toma parte como beligerante en un conflicto, un Estado utiliza sus aviones y barcos públicos -de su sistema de defensa o del gobierno- para llevar y entregar armas a otro país. En el tráfico de armas lo habitual es recurrir a fletes de compañías privadas especializadas en este tipo de transportes. De la misma forma, no es el gobierno estadounidense el que ala postre vende armas a Israel -por más que sea su departamento de Estado el que autorice o niegue permisos-, sino las empresas de su industria de defensa. Si la Fuerza de Defensa de Israel compra misiles Hellfire a Lokheed Martin, o bombas MK a General Dynamics, estas empresas recurrirán a aerolíneas privadas para suministrar sus cargamentos. El veto anunciado por Sánchez alcanza a los aviones "de Estado", civiles o militares, y no menciona esos vuelos privados. La ruta más habitual para esos vuelos no pasa por España, señalan fuentes militares, sino por los espacios aéreos irlandés, británico, belga... hasta alcanzar el Mediterráneo oriental.

