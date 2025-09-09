La Comisión de Venecia visita España para escuchar a jueces, sociedad civil y al CGPJ sobre la elección de los vocales

Encuentros con vocales del Consejo General del Poder Judicial, con magistrados del Tribunal Supremo, con las asociaciones de jueces y con representantes de la Sociedad Civil como es la Fundación Hay Derecho o exmagistrados del Tribunal Constitucional como es Manuel Aragón reyes. Los cinco miembros de la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que chequea la salud del Estado de Derecho en los países miembros encara una apretada agenda el próximo lunes, que le permitirá escuchar a la judicatura y a expertos antes de abordar el dictamen que tiene previsto aprobar el próximo mes de octubre sobre cuál debería ser modelo de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces en España.

EL PERIÓDICO ha tenido acceso al programa previsto, que se iniciará con un recibimiento y encuentro con vocales en la sede del Consejo del Poder Judicial seguido de una reunión con la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial e Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia. Con excepción de esta última, las principales organizaciones profesionales abogan por un cambio de modelo que permita a los jueces elegir a sus pares para el órgano de gobierno, superando el sistema actual de elección parlamentaria.

A principios de este año, la fuerte división ideológica en el seno del Consejo impidió que pudiera alcanzarse un acuerdo para entregar a las Cortes una propuesta conjunta para cambiar el sistema de elección de sus vocales. Se entregaron dos proyectos, uno en la línea apoyada por el PP para que sean los jueces los que elijan directamente a los 12 vocales judiciales de este órgano constitucional y una segunda en la línea de seguir manteniendo el filtro parlamentario.

De este asunto hablarán el próximo lunes con los responsables Marta Cartbia, vicepresidenta de la Comisión de Venecia, y miembro representante de Italia; la representante suiza Regina Kiener y el representante francés François Séners. Completan la delegación visitante Simona Granata-Menghini y Taras Pashuk, del Secretariado de la Comisión.

Todos ellos, expertos en derecho Constitucional, integran el órgano consultivo del Consejo de Europa que tiene como objetivo ofrecer asesoramiento legal a sus Estados miembros para ayudarlos a alinearse con los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Antes de su traslado al Tribunal Supremo, donde mantendrán un encuentro con magistrados, todos estos expertos escucharán las opiniones de la sociedad civil representada por Segismundo Álvarez Royo – Villanova (de la Fundación Hay Derecho), el catedrático y exmagistrado conservador del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, del exministro de Justicia Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo y de la profesora y exconsejera catalana Gema Ubasart González. También está previsto un encuentro con la mesa y portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso informa Iván Gil.

La Comisión de Venecia utilizará toda la información que recabe en nuestro país de cara al debate que tendrá lugar los días 9 y 10 de octubre y que cristalizará en un dictamen sobre el modelo de elección de los vocales del Consejo a petición de la presidenta del órgano español, Isabel Perelló. La petición de la presidenta se produjo el pasado mes de abril, después de que no se pudiera aprobar una propuesta conjunta sobre el modelo de elección de los vocales.

Desde el Poder Judicial destacaron entonces que al aprobar dos textos se evidenciaba que "no hay una solución única y que ambas propuestas se adaptarían a los estándares europeos" porque éstos "admiten una variedad de soluciones", siendo, por tanto, "igualmente válidas en función de su eficacia para garantizar la independencia judicial".

El órgano incidió también en que en septiembre de 2024 el entonces comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo en su visita a España que lo idóneo sería que el CGPJ diera "distintas opciones" para facilitar el acuerdo. "Si solo propones una opción, será difícil a las fuerzas políticas decir sí o no. Pero si propones varias será posible dialogar", señaló. Desde el bloque conservador buscan que la Comisión de Venecia determine si las propuestas se ajustan a los estándares europeos, al considerar que el informe de los vocales progresistas no cumple, mientras que éstos defienden lo contrario.

