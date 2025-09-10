Begoña Gómez encara una nueva declaración ante el juez Peinado pendiente de que la UCO revise sus correos

La defensa de Begoña Gómez mantiene la incógnita sobre si este miércoles la esposa del presidente del Gobierno responderá al juez Juan Carlos Peinado, que la ha citado junto a su asistente, Cristina Álvarez, para que ambas respondan de un presunto delito de malversación de caudales públicos. El juez asocia esta imputación a la labor prestada por la trabajadora de Moncloa en relación con actividades privadas de Gómez en busca de financiación para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Se trata de la cuarta ocasión en la que Peinado cita a la mujer de Pedro Sánchez, a la que investiga desde abril de 2024 por varios delitos que han ido aumentando desde la imputación inicial de tráfico de influencias y corrupción en los negocios al intrusismo y la apropiación indebida del software creado para la cátedra hasta incluir la malversación de caudales públicos relacionada con la actividad de su asistente personal en Moncloa.

Este delito se le atribuyó tras la realización de varias diligencias --que han incluido la citación de varios cargos de Moncloa, entre ellos el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños-- a partir de que Álvarez reconociera en diciembre del pasado año la autoría de un correo electrónico en el que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando el máster de la Complutense. Afirmó que lo hizo como "favor" para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda "365 días durante 24 horas al día".

Silencio o declaración

Gómez venía negándose a declarar ante Peinado desde el inicio de la causa, una postura que cambió el pasado 18 de diciembre cuando decidió romper su silencio para responder únicamente a su abogado, Antonio Camacho, para minimizar su papel en la creación y gestión del software vinculado al curso universitario.

Fuentes de la acusación señalan que lo más probable es que esta situación se repita este miércoles, pero otros personados en el procedimiento auguran que habrá silencio teniendo en cuenta que este mismo lunes la defensa apeló ante la Audiencia contra esta nueva imputación y también contra una de las últimas diligencias acordadas por el juez, pendientes aún de realización.

Peinado reclamó copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde la cuenta asignada a Begoña Gómez desde el 11 de julio de 2018" para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Gómez considera que esta prueba invade su intimidad, dado que no se ha establecido cautela alguna respecto al contenido y la posibilidad de que éste pueda filtrarse a la prensa.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de citar a Gómez por malversación supuso un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.

Oídos sordos a la Audiencia

A ello se suma que en el auto del pasado mes de junio, que resolvía recursos de la Fiscalía y de la propia asistente contra el inicio de esta pieza por malversación, la Audiencia de Madrid llegó a descartar pueda atribuir un delito de malversación a Cristina Álvarez, una consideración que fue desoída por el instructor, que en pleno mes de agosto acordó imputar a ésta y también a Begoña por este delito.

El juez sustentar su decisión en otras consideraciones del auto de los magistrados de apelación, que apuntaban que la razón del fichaje de Álvarez como cargo de máxima confianza se desarrolló "sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados".

En este sentido, la audiencia destacaba que una "clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público respecto de lo que debieran ser sus funciones de ayuda, de mera colaboración y acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo, a la persona ligada por vínculos maritales con el presidente del Gobierno, puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados".

Los magistrados de la Audiencia de Madrid llegaban a referirse al carácter prevalente de la conducta de Begoña "apuntalando el áurea de indudable influencia que como esposa del presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa podía tener toda su actividad privada".

Juan Carlos Peinado, juez, en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla / José Luis Roca

Razones de la citación

En su auto de citación, el magistrado razona que la remisión por la asistente de Begoña Gómez del correo antes citado a Reale Seguros "excede claramente de sus funciones", que consistían "en la gestión de la agenda, del correo, dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno".

Además, Peinado destaca que en sus pesquisas ha encontrado "datos indiciarios, suficientes, en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada, lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración".

