Un día después de que el Tribunal Supremo abriera juicio oral por presunta revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en la misma jornada en la que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acudirá a declarar ante el juez por un supuesto caso de malversación de caudales públicos (el quinto delito por el que está imputada), el Congreso de los Diputados ha celebrado su primera sesión de control de este nuevo curso político. Todo ha discurrido por el mismo cauce crispado que en el fin del anterior, en julio, con Alberto Núñez Feijóo acusando al presidente del Gobierno de ser un dirigente a quien solo le mueve el “miedo”.
MUNDOPolonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania
CONGRESO D ELOS DIPUTADOS
Primer cara a cara del curso político entre Feijóo y Sánchez: Si algún presidente se encontrase en alguno de esos supuestos ¿le pediría la dimisión?
El presidente del Gobierno evita incidir en la crítica a algunos jueces en el día de la declaración de su mujer ante Peinado y tras la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado
Temas
Últimos vídeos
-
Mundo
Nuevo ataque con drones a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza
-
Área
Peregrinación de afectados por ELA: la enfermedad más cruel
-
Deportes
Una barrera humana propalestina en el Alto de San Cosme (O Porriño) neutraliza la etapa a 8 kilómetros de meta
-
España
40 años del primer coche bomba de ETA en Madrid