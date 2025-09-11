Presunta financiación ilegal
La Policía asegura que 'Alvise' recibió 100.000 euros para "financiar parte de la campaña" de las europeas
El empresario Álvaro Romillo fue quien entregó tal cantidad de dinero al líder de Se Acabó la Fiesta
La Policía ha asegurado que el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, recibió 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo el 27 de mayo de 2024 para "financiar parte de la campaña electoral" de las elecciones al Parlamento Europeo de ese año.
Así consta en un informe aportado al Tribunal Supremo en el marco de la causa en la que se investiga la posible existencia de un delito de financiación ilegal.
En el dossier, los agentes analizan las conversaciones que 'Alvise' y Romillo mantuvieron en la aplicación Signal y concluyen que "no hay dato alguno que se asocie a la prestación de servicio" por parte del eurodiputado al empresario "o a sus estructuras societarias adscritas, como habría manifestado Pérez".
Cabe recordar que el pasado 11 de julio, en su declaración voluntaria ante el Supremo, 'Alvise' reconoció haber recibido los 100.000 euros de Romillo, pero negó haber usado dicho dinero para su campaña a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. "Ni un solo euro del señor Romillo fue a pagar la campaña", dijo, al tiempo que incidió en que la mayoría de gastos "se hicieron antes" de que recibiera el importe en cuestión.
Romillo, por su parte, manifestó en su declaración como investigado que entregó el dinero a 'Alvise' para la campaña electoral, confirmando así lo que había expuesto antes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).
