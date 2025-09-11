Recepción al lehendakari por parte del presidente de Canarias y actuación musical en el patio de la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife de una pieza de fusión instrumental canario-vasca.
