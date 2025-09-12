La Asamblea de Madrid celebra este viernes la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, una de las citas clave del curso político. Tras la intervención este jueves de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la que presentó los ejes de su acción de Gobierno centrados en fiscalidad, inmigración y servicios públicos, este viernes es el turno de los portavoces de la oposición. Desde las 10:00 horas, los grupos parlamentarios confrontan propuestas y valoran el balance del Ejecutivo autonómico en el Pleno que marca la vuelta al curso político tras casi tres meses sin sesiones.
Bergerot a Ayuso: "A veces en política todo se reduce a un poco de humanidad y a no ser un canalla y usted ha decidido ponerse del lado del genocidio"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado una batería de 50 medidas para la segunda mitad del mandato
