La respuesta de Toni Valero (IU) tras la polémica de Pablo Iglesias: “Mis hijas vuelven al cole... en una escuela pública”

“Mis hijas vuelven al cole con toda la ilusión y ganas. Hoy empiezan las clases en una escuela pública maltratada por la Junta pero que da lo mejor de sí para que nuestras hijas e hijos sean felices y progresen. Que viva la escuela pública”.

Este es el mensaje que ha escrito en su red X el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y diputado por Málaga en el Congreso. El tuit no tendría ninguna interpretación más que una defensa cerrada de la educación pública en un momento en el que los niños vuelven a las aulas y cuando la izquierda acusa al Gobierno del PP en Andalucía de recortar a favor de la enseñanza privada. Sin embargo, el mensaje tiene mucho más trasfondo. Llega cuando se ha levantado un polvorín en redes tras la información, publicada por La Razón, que señala que Pablo Iglesias e Irene Montero habrían elegido un colegio privado para matricular y llevar a sus tres hijos en Madrid. Podemos no ha entrado en la polémica ni ha desmentido esa información, que circunscriben al círculo privado de la eurodiputada de Podemos y de quien fue líder del partido morado.

Que las relaciones no son buenas entre la izquierda no es tampoco ninguna noticia. Hace aproximadamente un mes, Iglesias y Valero también tuvieron otro enfrentamiento en la red social X a cuenta de un comentario que hizo el de IU al tuit de un periodista que aludía a la taberna Garibaldi, que se ha cambiado de local en el barrio de Lavapiés. Iglesias reprochó entonces al dirigente de IU que pida unidad de la izquierda y luego haga comentarios públicos que consideró eran en su contra. “Un día te dicen que unidad y al siguiente su coordinador andaluz se suma a la bilis de los tertulianos de Ferreras contra la Garibaldi… En fin…Sonrisas y ni caso a los acomplejados”, escribió aludiendo al diputado en el Congreso por Málaga. La gresca se sucedió a lo largo de varios mensajes.

Las relaciones son más que tensas entre Izquierda Unida y Podemos. En plena negociación de una posible confluencia electoral en Andalucía, bajo la misma fórmula de las últimas elecciones andaluzas, las tensiones ya no se ocultan. La situación política es ahora mismo muy distinta a la de 2022, cuando Podemos se unió a Sumar e IU en Por Andalucía, que sigue teniendo grupo propio en el Parlamento andaluz con cinco diputados. Sin embargo esa alianza electoral cada vez se complica más para las próximas elecciones.

Dirigentes de Podemos desde Madrid han desautorizado cualquier pacto con Sumar, el partido de Yolanda Díaz, y descartan repetir esa unión. Pese a los desplantes de Irene Montero o Ione Belarra, voces autorizadas de Podemos en Andalucía sí que han firmado un manifiesto a favor de la unidad de la izquierda y han abogado por sumar sinergias frente a las próximas elecciones andaluzas, previstas en 2026. Entre otros el exdiputado nacional Diego Cañamero o el actual diputado andaluz José Manuel Gómez Jurado. Esa alianza sigue en el aire cuando el curso político ha comenzado en Andalucía con un marcado acento electoral.