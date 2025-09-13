La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que haya un "desborde" de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, en rechazo a la presencia del equipo Israel-Prermier Tech, y se "sobreponga pacíficamente a la militarización policial" de Madrid, en referencia al despliegue de seguridad organizado para este evento.