La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que haya un "desborde" de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, en rechazo a la presencia del equipo Israel-Prermier Tech, y se "sobreponga pacíficamente a la militarización policial" de Madrid, en referencia al despliegue de seguridad organizado para este evento.
GUERRA DE GAZA
Podemos llama al boicot del final de la Vuelta en Madrid y Belarra participará en las protestas propalestinas
