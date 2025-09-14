El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la elaboración de un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España, que hará de la mano de las organizaciones agrarias y, además, ha anunciado al equipo que, en nombre de su partido, se encargará de redactarlo.
El PP elaborará un libro blanco para el medio rural de la mano de organizaciones agrarias
