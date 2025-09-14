El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado a España como "ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional" que ve cómo el país "da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos" y en la condena a la "barbarie" en Gaza.

Sánchez ha hecho estas manifestaciones este domingo en un acto de partido en Málaga junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el que ha mostrado su "admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas como la de Palestina".