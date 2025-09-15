Feijóo reclama ante sus barones un "cambio sin confusiones" ni "espectáculos" ante el "extremismo" que se apodera del país

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, inauguró este lunes la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido, que reúne a todos sus barones autonómicos (aunque por motivos de agenda se ausentaron los presidentes de Castilla y León y la Región de Murcia, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras) reclamando un "cambio sin confusiones", ni tampoco "espectáculos" ante el "extremismo" que, según dijo, se está apoderando de España. Hacia el final de su intervención, emitida como es habitual en abierto antes de la reunión orgánica a puerta cerrada, el líder de la oposición reclamó un relevo futuro en el Gobierno para "reparar las instituciones manchadas", la "convivencia" y la "política desviada de un fin noble".

Feijóo, en un lenguaje un tanto críptico, expuso las dos condiciones necesarias para que se produzca el cambio que propugna. "La primera, no conceder un terreno de milímetro a este Gobierno, mantendremos la guardia alta, hasta que llegue el cambio; y la segunda, cuando llegue, no conceder ni un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio". Para ello, el líder de los conservadores abogó por "un país soportable, que funcione" dado que según aseveró haciendo un juego de palabras, "España no quiere más circo, España quiere más pan", sentenció recibiendo la ovación de los suyos.

Feijóo describió la situación política del país, en la primera reunión de la Junta Directiva de los populares después del congreso del pasado mes de julio que le reeligió como líder de la formación, aludiendo a un "triángulo tóxico" de "corrupción, de mentira y de incompetencia" en el que según su diagnóstico viviría "atrapado" el país. Como ejemplo de ello citó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo presidente, José Félix Tezanos, está desde hace tiempo en la diana discursiva de los conservadores, que le acusan de malversar dinero público para realizar propaganda progubernamental. Y añadió al elenco de instituciones que Pedro Sánchez habría dañado a Radio Televisión Española (RTVE), de la que dijo recibiendo de nuevo los aplausos de los suyos que "es un aparato propagandístico impúdico, que arrincona a todos los buenos profesionales que trabajan allí".

Además de eso, y como es habitual, volvió a aludir a los casos que afectan directamente al presidente del Gobierno, como el de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, al que se va a juzgar por presunta prevaricación y tráfico de influencias por el cargo que ostentó en la Diputación de Badajoz, el de su mujer Begoña Gómez, "investigada hasta por cinco delitos" y el de sus antiguos secretario de Organización, José Luis Ábalos (también exministro) y Santos Cerdán, el primero "en el banquillo del Tribunal Supremo" y el segundo "en prisión", recordó Feijóo.

El líder de los populares calificó de "violencia política" el boicot a la última etapa de la Vuelta a España del domingo, de la que culpó el domingo en un comunicado al propio Sánchez por haber "inducido" el episodio, que describió como "un ridículo internacional televisado en todo el mundo". Con respecto a Gaza y de nuevo lanzando un dardo dialéctico al jefe del Ejecutivo, el líder del PP aseveró que "se puede condenar lo que ocurre en Gaza sin llegar al antisemitismo ni a ser felicitado por un grupo terrorista". En el comunicado del domingo, el presidente del PP afirmó no compartir la respuesta del Gobierno de Binyamín Netanyahu a los atentados de Hamás, porque "el secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de personas de origen palestino".

Suscríbete para seguir leyendo