El juez Puente rechazar "suavizar" aún más las "livianas" cautelares de Víctor de Aldama y dejarle ir a Miami

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la solicitud del comisionista Víctor de Aldama para salir de España con destino a Miami entre el 24 y 27 de septiembre de este año, por ‘motivos profesionales’. El juez argumenta que "suavizar más todavía" las "livianas" medidas cautelares que tiene impuestas por su imputación en la trama de corrupción que se investiga en el caso Koldo sería dejarlas "sin efecto alguno". El único imputado en el procedimiento en prisión es el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El instructor de la causa ratifica que, como ha hecho respecto a peticiones para salir de España formuladas con anterioridad por Aldama,que intentó en dos ocasiones poder viajar a Portugal, “no se advierte modificación alguna de las circunstancias tomadas en consideración" cuando declaró en el Supremo. "Ni se aduce, tampoco ahora, por el mismo ninguna circunstancia verdaderamente extraordinaria o excepcional que pudiese determinar la modificación o alteración de lo dispuesto”, que únicamente es la prohibición de salida del territorio nacional.

Tampoco aprecia “motivos de particular urgencia o necesidad” que “justificaran la autorización solicitada para abandonar provisionalmente el territorio nacional, limitándose el solicitante a invocar genéricas “razones profesionales”, vinculadas, en este caso, a su actividad profesional en el ámbito deportivo, concretamente en relación al mundo del fútbol”.

El juez reitera que “las medidas cautelares adoptadas en este procedimiento bien pueden calificarse como de -siempre relativamente- livianas, obedientes, además, a un propósito y finalidad legítima bien explícita: tratar de evitar que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia. Por eso, suavizarlas más todavía, a voluntad de los concernidos por ellas, en atención a sus particulares conveniencias o intereses profesionales, tanto significaría como dejarlas de forma inopinada sin efecto alguno, a la pura y simple disposición del por ellas sujeto, y sin que, de facto, permitieran cumplir la finalidad para la que fueron adoptadas, finalidad que resulta en este momento plenamente vigente y que no puede subordinarse a la mera comodidad o conveniencia de los afectados por ellas”.

Suscríbete para seguir leyendo