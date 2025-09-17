Illa defiende ante el presidente de los obispos su reciente encuentro con Puigdemont

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), rompió el pasado junio una tradición que hasta entonces había estado presente durante toda la etapa democrática española. El líder de los obispos exigió por primera vez al jefe del Ejecutivo que convocara elecciones. “La salida a este bloqueo institucional es dar voz a los ciudadanos”, dijo. Tres meses después, Argüello protagonizó este miércoles en Madrid un encuentro con el president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, uno de los dirigentes más cercanos a Pedro Sánchez.

Pero este espinoso asunto no salió a relucir durante la cita, celebrada en la sede de la Fundación Pablo VI, que más que un “diálogo”, como fue publicitada, fue una serie de breves monólogos, con ambos ensalzando la necesidad de tender puentes entre diferentes. Así que Illa defendió su reciente reunión en Bruselas con Carles Puigdemont, líder de Junts y expresident de la Generalitat. Argüello, otro “diálogo” que mantuvo meses atrás en este mismo auditorio con el líder de Vox, Santiago Abascal.

“Un buen católico”

“Hace poco me vi con un líder político que piensa muy distinto. ¿Cómo puedo decirles a los ciudadanos de Cataluña que convivan si yo no soy capaz de entrevistarme con él? Como mínimo, mando un mensaje de que pensamos distinto, pero convivimos”, dijo Illa, a quien el moderador del encuentro definió como “un buen católico que reza a diario”.

“Me hago una foto aquí con Salvador Illa y hace unos meses me hice aquí en el mismo sitio una foto con Santiago Abascal. Y no me avergüenza”, añadió Argüello, provocando que el público, poco más de 150 personas, rompiera a aplaudir.

Se trató de una de las escasas menciones concretas a la actualidad política, dentro de una cita en la que uno de los nombres más repetidos fue el de Pericles, el político ateniense del siglo V antes de Cristo, con Illa y Argüello haciendo gala de sus formaciones académicas y alertando con buenas palabras de los peligros de la polarización.

Aun así, el presidente de los obispos aprovechó su reflexión sobre este asunto, tan presente en la actualidad española, para cargar contra el colectivo trans. “El cuerpo no es modificable a mi gusto. Por eso somos varón y mujer, con lo que eso significa. Estas polaridades están muy diluidas y por eso es un terreno abonado para la polarización”, dijo Argüello. Illa optó por no pisar el mismo terreno.