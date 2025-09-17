Mazón anuncia otros 35 millones en ayudas dana e incluye partidas para no afectados

Nueva ronda de ayudas de la Generalitat por la dana. El president Carlos Mazón ha anunciado este miércoles la movilización de 35 millones de euros para ampliar varias partidas destinadas a familias afectadas por la riada y la creación de una nueva línea para familias numerosas o monoparentales residentes en la zona cero, sufrieran las consecuencias de la dana o no.

El nuevo paquete, detallado por Mazón desde el Palau de la Generalitat en un acto en el que ha vuelto a negar preguntas a la prensa, sigue el mismo patrón que el lanzado hace apenas 15 días: amplía las líneas ya puestas en marcha con anterioridad a familias y hogares, volviendo a repartir las cantidades ya pagadas en su momento por la Generalitat.

Además, incorpora 14 millones para esa partida nueva de la que se podrán beneficiar todas las familias numerosas o monoparentales en zona dana, afectadas o no, que recibirán 1.000 euros por hogar.

Mazón ha anunciado que las ayudas al alquier se extienderán también durante 2026 y de forma automática, "sin burocracia". "Sigue la necesidad", ha manifestado el jefe del Consell, que ha cifrado en 1.300 familias las beneficiarias de la medida, financiada con 15 millones. Además, se abre una nueva convocatoria para recibir esta subvención para aquellos casos que no lo solicitaran en su día. Estas nuevas solicitudes sí deberan realizar los trámites previos.

Asimismo, las 380 familias acogedoras que recibieron en su día hasta 6.000 euros en función de los menores a su cargo volverán a recibir otro pago idéntico al anterior. Esta línea se abre también a aquellas familias en zona dana no afectadas por la riada y está presupuestada en 1,1 millones.

Las familias con menores a cargo con necesidades especiales, más de 375 según los datos aportados por Mazón, recibirán otros 2.000 euros adicionales en esta nueva ronda de ayudas.

Mientras las familias numerosas y monoparentales afectadas por la dana, casi 4.000, también verán duplicada su subvención con otros 1.000 euros extra. En este caso, además, se crea esa citada nueva línea que abre el foco a aquellas residentes en zona cero pero no directamente damnificadas, unas 14.000, que ingresarán otros 1.000 euros por unidad familiar.

"Si otros no quieren, lo haremos solos"

Mazón ha aprovechado el anuncio para volver a cargar contra el ritmo del Gobierno en el pago de las ayudas gestionadas por Moncloa. El popular ha señalado que hay "dos modelos" de administraciones, "uno proactivo y otro reactivo", en clara alusión a su Consell y al Ejecutivo central, respectivamente.

"Un modelo de ayudas sin papeleo y menor burocracia y, en contraposición, otro modelo que va a remolque, como si costara ayudar e incluso culpabilizando a los afectados de no solicitar suficientemente bien las ayudas", ha incidido Mazón, que ha considerado la gestión de su gobierno en este ámbito de "ejemplar".

Pese a lamentar esa falta de apoyo del Gobierno, que además ha remarcado que se produce en el conocido contexto de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, Mazón se ha mostrado dispuesto a seguir repartiendo ayudas a los afectados.

"Si otros no quieren lo haremos solos, pero lo haremos en cualquier caso", ha proclamado sobre unas ayudas que ha admitido "no son suficientes" para la vuelta a la normalidad de los daminificados. Por eso, "pese a ser la autonomía peor financiada" y pese a ese "ninguno de recursos" que hace el Gobierno, ha prometido que la Generalitat asumirá ese "doble esfuerzo" de "ayudar y cuadrar las cuentas" que Moncloa "se empeña en descuadrar".

