Podemos ve al Gobierno en "modo electoral" y da por perdida la ley mordaza y la regularización de migrantes

Podemos está convencido de que la máquina electoral se ha puesto en marcha en Moncloa. Los últimos movimientos del Gobierno, anunciando presupuestos, abanderando la causa palestina y lanzando medidas relacionadas con vivienda llevan a los morados a pensar que Pedro Sánchez "se está preparando" para elecciones. Un escenario que lleva a los morados a dar "por perdidos" asuntos que consideran clave, como la derogación de la ley mordaza o la regularización de medio millón de migrantes, y que no creen que lleguen a tramitarse.

Los morados, que llevan un año instalados en su labor de oposición, creen que el PSOE está abonando el terreno para una cita con las urnas, que podría venir sobrevenida en caso de que "estalle" algún caso en sus filas, en plena investigación por el caso Koldo y Santos Cerdán y a la espera de nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que puedan implicar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, por su gestión como presidentes de Baleares y Canarias.

En la cúpula morada se muestran seguros de que el Gobierno está "en modo electoral", aunque sin una fecha determinada. "Están temerosos de que les estalle algo y tengan que convocar a prisa y corriendo", sospechan en la formación morada, donde apuntan a que la cita vendrá impuesta por la actualidad, bien coincidiendo con las elecciones previstas en Andalucía. A esto atribuyen los numerosos anuncios y propuestas que ha lanzado Sánchez en el arranque de curso, "para que la gente se acuerde de que en el último momento han hecho algo", ironizan fuentes del partido, donde llevan meses denunciando la inacción y falta de iniciativa del Ejecutivo.

La propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, advirtió públicamente este martes desde la sala de prensa el Congreso del "electoralismo" del Gobierno. "Ahora como parece que se acercan las elecciones generales vemos electoralismo y palabras vacías", apuntó, en referencia al decreto sobre el embargo de armas que Sánchez anunció la semana pasada y que aún no ha aprobado el Consejo de Ministros.

Preguntada por una cita electoral, la diputada navarra se ratificó y aseguró que "todo lo que veo me hace pensar que el PSOE está pensando más en elecciones que en gobernar". "Anuncian unos presupuestos sin hablar con los socios", comenzó, "y llevamos dos anuncios del presidente que no se traducen en nada concreto". Todo esto, criticó, después de "dos años en los que no han hecho nada. Suena raro".

Asumida la inminencia de una cita electoral, en la cúpula de Podemos admiten "dar por perdidos" reformas como al derogación de la ley mordaza, que ya se intentó aprobar en la anterior legislatura, la iniciativa legislativa popular para la regularización de medio millón de migrantes, que lleva meses en el limbo parlamentario después de que el Congreso la admitiera a trámite. Unas iniciativas difíciles de abordar ante una compleja mayoría para el Gobierno, más aún tras la amenaza de ruptura de Junts, pero también ante la cita electoral que presuponen en Podemos.

En esta clave electoral interpretan en la cúpula de Podemos la hoja de ruta abierta por presidente de Gobierno, que la semana pasada arrancó el curso político anunciando una batería de medidas contra Israel y que esta semana ha aprobado, con su mayoría en el Consejo de RTVE, la retirada de España del festival de Eurovisión en caso de que participe el país gobernado por Netanyahu, en respuesta a la ofensiva que mantiene sobre Gaza y que se ha cobrado la vida de 65.000 palestinos.

"Decreto fake"

Después de que Sánchez anunciara el pasado lunes un decreto para el embargo de armas a Israel, lo cierto es que el texto no se aprobó ni en el Consejo de Ministros de la semana pasada ni el de esta. Desde el Gobierno apuntan a "cuestiones técnicas" para justificar el retaso, y fuentes solventes del Ejecutivo admiten que la norma aún está en preparación y no ha ido revisada por el presidente.

Mientras Sumar ha dado de plazo hasta la semana que viene, con la amenaza de dar plantón al Consejo de Ministros en caso de que no suceda, desde Podemos desconfían de lo que ya han tildado de "decreto fake" o "fantasma". En la cúpula morada creen que la tardanza se debe a la falta de voluntad del Gobierno de aprobar una medida que realmente implique el embargo de armas a Israel, y a las dificultades de elaborar un decreto diseñado "para que no se haga efectivo", y para que no puedan rescindirse las adjudicaciones ya activas.

Además, expresan su preocupación porque la norma no prohíba "el tránsito" de material militar en los puertos españoles, poniendo el acento en que grandes buques que atraviesan el Atlántico paran a repostar en las bases estadounidenses de Morón o Rota, o en el puerto de Algeciras; una circunstancia que, a su juicio, debería prohibirse. "Están hilando fino para que suene lo mejor posible pero de facto no sirva para nada", avanzan los morados.

El partido cree que el Gobierno podría rescindir "por la vía administrativa" los contratos ya firmados con Israel, aunque esto supusiera multas, y creen que tratarán de salvar los acuerdos ya firmados: "Ellos dejarán hacer y después, cuando llegue el PP, que se lo coman ellos".