El PP considera probado el conflicto de intereses de Sánchez en el rescate de Air Europa tras el cierre del expediente

El Partido Popular (PP) considera acreditado que existió un conflicto de intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el rescate de Air Europa en 2020, al estar entonces su mujer, Begoña Gómez, a sueldo de una filiar del Instituto de Empresa (IE), el África Center, que recibía financiación de Wakalua, el centro de innovación turística de Globalia, el holding que controlaba la aerolínea y cuyo CEO era Javier Hidalgo. La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, en conversación informal con los periodistas este miércoles en el Congreso de los Diputados, anunció que pedirán al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que siga adelante con el incidente de ejecución sobre la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses, que a su juicio ha demostrado no ser un organismo independiente, sino uno colonizado por el Ejecutivo para proteger al presidente.

Gamarra no descartó otras acciones eventuales que vayan contra lo que considera una actuación impropia del órgano que depende del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, cuyo titular es el socialista Óscar López. Pese a todo, Gamarra afirmó que aunque tardía e incompleta la resolución de la Oficina acredita que en 2020, el mismo año del rescate, Gómez estaba dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social como asalariada de la Fundación Instituto Empresa. Y que por ello, como vienen reiterando los de Alberto Núñez Feijóo, Sánchez se debía haber abstenido del rescate de algo más de 400 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó a finales de 2020 ante el parón que la pandemia supuso para la actividad de Air Europa, como sucedió con muchas otras compañías del sector en toda Europa.

