Caso Koldo
Las acusaciones niegan el "complot político" denunciado por Santos Cerdán y tachan de "ilusorio" que Koldo sea un colaborador policial
Argumenta que el único objetivo de la estrategia de defensa del expolítico socialista es "desviar la atención del conjunto de indicios verdaderamente extraordinario" en su contra
Las acusaciones populares del caso Koldo también se oponen a la última petición de libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en un escrito en el que muestran "cierto hastío" ante el "complot político" con el que el expolítico socialista arma su defensa y tachan del "todo ilusorio" que se pueda pensar en que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, pueda ser "un agente encubierto o un agente provocador"
A lo largo de 11 páginas, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las acusaciones que actúan en el procedimiento bajo la dirección letrada del PP argumentan que el planteamiento de la estrategia de defensa de Santos Cerdán "tiene por única finalidad desviar la atención del conjunto de indicios 'verdaderamente extraordinario' que obra en las actuaciones respecto del señor Cerdán".
En una línea muy similar a la mantenida por Anticorrupción para oponerse a modificar la situación de prisión en que se encuentra Santos Cerdán desde que declaró ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el pasado 30 de junio, las acusaciones niegan el más mínimo indicio de que Koldo García pueda haber realizado las grabaciones en que se imputa al expolítico socialista “bajo la dirección policial”, pese a lo argumentado por la defensa con el que objetivo de que ello vicie de nulidad el material incautado.
"Más allá de las manifestaciones que haya podido realizar el señor García Izaguirre en programas de televisión –que no se compadecen con las [no] realizadas en el seno de este procedimiento, dicho sea de paso–, no deja de generar estupefacción que se califique como 'colaborador policial' a quien mintió –en su derecho estaba de hacerlo– cuando" el juez instructor "le preguntó por la autoría de las anotaciones manuscritas en el listado de obras públicas aportado" por el comisionista Víctor de Aldama.
Se refiere que fue necesaria una prueba pericial para acreditar que correspondían a Koldo las notas que aparecían junto a las obras cuya adjudicación de determinadas obras públicas. "Unas grabaciones manifiestamente perjudiciales para su situación procesal, en tanto que también contienen abundantes indicios de criminalidad contra su presunto autor", señalan las acusaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno dice que la AP-9 va 'hacia la gratuidad' a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Emotivo funeral conjunto de la joven pareja fallecida en O Pino
- Nuevo accidente en O Pino: cuatro heridos y otros tantos vehículos implicados en la A-54
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana