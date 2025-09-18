El fiscal general autoriza una investigación por la violación del derecho internacional en Gaza

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha firmado un decreto en el que autoriza la apertura, a instancias de la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, de unas diligencias de investigación por la violación reiterada del derecho internacional en la franja de Gaza. La investigación será realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La propia exministra de Justicia ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser las implicaciones de este acuerdo, reconociendo que en España nunca se podrá acusar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero sí se pueden recabar indicios para aportar a la investigación abierta en el Tribunal Penal Internacional. El modelo de investigación es similar al que ya abrió la Fiscalía, cuando al frente se encontraba la propia Delgado, por los crímenes de Guerra de Rusia en la invasión de Ucrania.

Texto del Decreto

En el texto del decreto, con fecha de este miércoles y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se señala que en este caso concurren los presupuestos legales para autorizar a la fiscal responsable de Derechos Humanos a "instruir las oportunas diligencias de investigación preprocesal en relación con los hechos anteriormente descritos, permitiéndole asumir la competencia para su despacho, atendida su especial trascendencia, gravedad de los hechos y número de víctimas producidas hasta el momento".

Dicha decisión, continúa el documento, viene justificada porque los hechos acaecidos supondrían "graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, resultando de especial singularidad y complejidad una efectiva investigación que, además, presenta derivaciones internacionales".

El equipo que llevará a cabo este encargo de García Ortiz estará formado, según ha informado la Fiscalía, por los fiscales jefes en la Audiencia Nacional (Jesús Alonso), Derechos Humanos y Memoria Democrática (Dolores Delgado), que serán los investigadores en las diligencias en colaboración con el fiscal de Sala de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo.

Informe policial

La petición realiza tras analizar Delgado un informe que le fue remitido por Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a la Unidad que esta dirige. En el informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el Ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza.

La investigación se impulsa, según se explica en el decreto, por la obligación de cooperar que tiene nuestro país, de acuerdo con las leyes y tratados internacionales suscritos, con los dos procedimientos seguidos actualmente con respecto a lo que ocurre en la franja tanto por parte de la Corte Internacional de Justicia como por la Fiscalía ante dicha corte. También se actúa de acuerdo con la recomendación recogida en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el territorio Palestino Ocupado que insta a los Estados parte a cooperar con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Suscríbete para seguir leyendo