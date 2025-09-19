Tribunales
Miguel Polo (CHJ) declara que "a las 19 horas alguien gritó en el Cecopi: "¿Pero no habéis mandado el mensaje?"
El presidente del organismo de cuenca confirma la desesperación de los asistentes a distancia ante los debates eternos en el órgano de decisión de la emergencia y la falta de decisión de la consellera
Laura Ballester
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo Cebellán ha constatado ante la jueza y el fiscal de la dana la falta de decisión y los debates eternizados en el seno del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) del 29 de octubre, según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana, según fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe su silencio diez meses y medio después de la barrancada del 29 de octubre al comparecer ante la jueza y el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.
Y entre lo sucedido esa tarde, Polo acaba de declarar que a las 19 horas alguien gritó en el Cecopi: "¿Pero no habéis mandado el mensaje?", según fuentes conocedoras de su declaración. "Sobre las 19 horas y algo se vuelven a conectar al Cecopi, en realidad es Emergencias quien les conecta de nuevo. No se que dicen, pero entonces se dan cuenta de que no han enviado el mensaje, y entonces ellos dan un grito: '¿Pero no habeis mandado el mensaje?'”
Esta podría ser la exclamación de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València quien aseguró: “¡Enviad ya de una puta vez la alerta!”, exclamó en uno de los momentos de tensión ya que,aunque no era miembro nato del Cecopi estuvo presente en la reunión desde el primer momento.
Según el relato de Polo "en esa nueva conexión del Cecopi la sala ya está de otra manera. Hay una vista frontal donde está la consellera, Jorge Suárez, y otras personas que en aquel momento no sabia quien eran, pero no se ve toda la sala".
Al parecer, la consellera Salomé Pradas La consellera llega a leer un mensaje y pregunt "si nos parecía bien". Yo respondí que "no me parecía bien, pero que mandaran algo, con el micro cerrado. Y vuelven a decir que van a enviar dos mensajes: uno a toda la provincia de València y otra ala comarca de la ribera alta y la Hoya de Buñol. Entonces en ese momento el jefe de área del SAIH dice, añade que también a la Ribera Baja y l'Horta Sud".
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago