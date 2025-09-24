En Directo
CON JURADO POPULAR
Begoña Gómez, a juicio: reacciones al procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez por parte del juez Peinado | EN DIRECTO
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por malversación de caudales públicos. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también ha señalado a su asistente en la Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El magistrado relaciona el presunto delito con la labor privada que la empleada Cristina Álvarez que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa del presidente del Gobierno. Abrimos aquí un hilo informativo que recoge las reacciones en torno al procesamiento de Gómez.
Bolaños, sobre el 'caso Begoña Gómez': "Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio"
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix bolaños, se ha mostrado este miércoles convencido de que "un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio" en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, como ya hizo el Supremo cuando archivó la petición del juez Carlos Peinado de imputarle a él mismo. "El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista", ha subrayado en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la propuesta de Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
La Moncloa califica de "acoso" la última del juez Peinado de llevar a juicio a Begoña Gómez
La Moncloa ha mostrado su "sorpresa" por la última decisión del juez Peinado de dar el primer paso para llevar a juicio a Begoña Gómez, decisión considerada como algo "tremendo" y que se atreven a calificar de "acoso", informa May Mariño.
El Gobierno tilda de "surrealista" la decisión del juez Peinado
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha arremetido contra el juez Juan Carlos Peinado al valorar su decisión como "surrealista". "Se explica por sí solo", ha respondido en los pasillos del Congreso a la pregunta de que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez por un delito de malversación, informa Iván Gil.
Diputados del PP: "Ya no hay lawfare, la va a juzgar el pueblo"
Varios diputados del Partido Popular (PP) han aludido a la decisión del juez Peinado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Jaime de Los Santos y Sergio Sayas han aludido al hecho de que Begoña Gómez pueda ser juzgada por un jurado popular, tras la decisión comunicada este miércoles por el juez Juan Carlos Peinado. A la salida del pleno, la portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición, Ester Muñoz, ha señalado que "ya no hay lawfare, la va a juzgar el pueblo", informa Mariano Alonso.
El consejero de Justicia de Andalucía califica de "esperables" las decisiones judiciales en los casos de la mujer y el hermano de Sánchez
El consejero de Justicia, Administración local y Función pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha calificado este miércoles de "esperables" las últimas decisiones judiciales adoptadas en los casos de la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque "según ellos, no merecen reproche legal", ha criticado. En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Nieto ha valorado que el juez Juan Carlos Peinado haya informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que transformará las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular. "Hay hechos objetivos en la fase de Instrucción --ha argumentado el consejero de Justicia-- que han llevado a la Justicia a tomar estas decisiones esperables". "No hay privilegios", ha subrayado José Antonio Nieto, que ha reprochado al Gobierno que siga considerando "enemigos" a los jueces que instruyen causas en las que están implicados familiares del presidente Sánchez.
Yolanda Díaz arremete contra Peinado: "Su instrucción se va a estudiar en las facultades de derecho"
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cargado contra el juez investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su instrucción, ironizó en los pasillos del Congreso, "se va a estudiar en las facultades de Derecho de este país". La valoración de Díaz es la primera que hace en público un miembro del Gobierno tras conocerse su decisión de enviarla a juicio por malversación con un jurado popular, informa Iván Gil.
¿Por qué juzgará a Begoña Gómez un jurado popular por el delito de malversación de caudales?
¿Por qué juzgará a Begoña Gómez un jurado popular por el delito de malversación de caudales?, por Ángeles Vázquez y Cristina Gallardo.
Tono Calleja Flórez
Juan Carlos Peinado, el juez al borde de la jubilación que interrogó a Sánchez y quiere llevar a juicio a su mujer
Juan Carlos Peinado, el juez al borde de la jubilación que interrogó a Sánchez y quiere llevar a juicio a su mujer, por Tono Calleja Flórez.
La esposa del presidente ha sido citada el sábado 27 de septiembre
La esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, han sido citados el sábado 27 de septiembre para una comparecencia previa.
El juez Peinado envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación
El juez Juan Carlos Peinado ha concluido su instrucción sobre una parte del caso Begoña y ha acordado los primeros trámites para enviar ya a juicio, ante un tribunal del jurado, a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de Presidencia del Gobierno-- por una malversación de caudales públicos relacionada con la labor privada que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez esta empleada, Cristina Álvarez.
