El juez Peinado envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación
Concluye la instrucción de la pieza por el uso privado de la asistente en Moncloa Cristina Álvarez
El juez Juan Carlos Peinado ha concluido su instrucción sobre una parte del caso Begoña y ha acordado los primeros trámites para enviar ya a juicio, ante un tribunal del jurado, a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de Presidencia del Gobierno-- por una malversación de caudales públicos relacionada con la labor privada que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez esta empleada, Cristina Álvarez.
En un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 acorda la tranformación de esa parte de sus pesquisas para poder acelerar la llegada de la mujer del presidente del Gobierno al banquillo junto Martín Aguirre y Álvarez. Los tres han sido convocados el próximo sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horas para comunicarles esta decisión.
