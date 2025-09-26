Asamblea de la ONU
España se ausenta del discurso de Netanyahu, boicoteado por decenas de países
La delegación no estuvo entre los países que se levantaron y abandonaron la sala a la llegada del primer ministro de Israel, sino que optó por no asistir, como hicieron los representantes de otros países europeos
EDFE
La delegación de España estuvo ausente de la Asamblea de Naciones Unidas en el momento del discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que fue boicoteado por decenas de delegados que abandonaron la sala.
Fuentes oficiales españolas confirmaron a EFE que España "no asistió" al discurso, es decir, no estuvo tampoco entre los países que de manera ostentosa se levantaron y abandonaron la sala justo cuando Netanyahu iba a hablar.
Las fuentes precisaron que España se concertó con otros países europeos -no precisaron cuáles- para marcar así sus distancias con Israel en un momento de creciente aislamiento diplomático del Estado hebreo.
Cuando el primer ministro israelí comenzó a hablar, la imponente sala de la Asamblea General estaba prácticamente vacía.
El discurso de Netanyahu, que fue el primero de la jornada del viernes, era esperado con gran expectación porque se adivinaba algún movimiento de protesta, como finalmente ocurrió.
Para contrarrestar estas protestas, decenas de personas pro israelíes se personaron en la tribuna del público, situada por encima del espacio de las delegaciones, y aplaudieron ruidosamente a Netanyahu en varias ocasiones.
