Encuentro
La Casa Blanca distribuye cuatro días después la imagen del saludo del Rey con Trump en Nueva York
La imagen se tomó en la recepción del presidente de EEUU a los cabezas de delegación de la Asamblea de la ONU, donde el Rey pidió a Israel detener la "masacre" en Gaza
EFE
La Casa Blanca ha distribuido este sábado la imagen del saludo entre Felipe VI y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la recepción que este ofreció a los cabezas de delegación asistentes a la Asamblea de la ONU en Nueva York.
La foto, en la que también aparece la esposa del presidente norteamericano, Melania Trump, fue tomada en el hotel neoyorquino donde en la noche del pasado martes se ofreció la recepción, a la que el Rey asistió como cabeza de la delegación española.
Los tres aparecen en la imagen sonrientes, mientras el presidente Trmp hace el gesto de aprobación con el pulgar de su mano derecha hacia arriba.
El Rey estuvo en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que ha coincido con el 80 aniversario de Naciones Unidas, e intervino en la segunda jornada en representación de España.
En su discurso, Felipe VI aseguró ante la Asamblea General de la ONU que a España le cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza, y ante ello, pidió que la comunidad internacional no mire para otro lado y a Israel que detenga la "masacre".
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Aida Tarrío, de Tanxugueiras y Gala i Ovidio (con sold out en Maré): 'O do anuncio de Movistar está sendo super emocionante
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda