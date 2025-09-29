El juez Peinado pregunta a las partes si se da seis meses más para investigar la causa que instruye contra Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado traslado a las partes para que le informen de si consideran necesario volver a ampliar la instrucción de la causa que sigue contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en una providencia dictada la víspera de que comunicara oficialmente a los abogados que la pieza por malversación se seguiría por el trámite de la ley del jurado.

La providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO tiene fecha del viernes pasado. En ella el magistrado se dirige a las partes para trasladarles la petición de la acusación popular que ejerce Hazte Oír de prorrogar la causa en función del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la prórroga de la instrucción tantas veces como sea necesario.

Se da la circunstancia de este lunes uno de los recursos que tiene entre manos la Audiencia Provincial de Madrid es la anterior, la que se acordó el pasado mes de abril y por la que el plazo máximo de instrucción, de no prorrogarse, finalizaría el próximo 16 de octubre. Dado el estado de las actuaciones, el magistrado procederá a ampliar el plazo de la investigación.