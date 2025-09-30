Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tramitación parlamentaria

Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" de las leyes del PP en el Congreso

Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de la jornada del Partido Popular en el Senado.

Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de la jornada del Partido Popular en el Senado. / José Luis Roca

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un aviso claro a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al resto de miembros de la Mesa de la Cámara Baja de PSOE y Sumar: si siguen bloqueando las leyes impulsadas por el PP desde el Senado actuarán con "contundencia" contra ellos a título individual. Además, el líder del PP ha anunciado que dará la orden para impulsar desde el Senado un nuevo conflicto de competencias contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional, el quinto de esta legislatura.

