Pradales cree "indignante e inaceptable" que Ayuso manipule sus palabras y denuncie amenazas

El Lehendakari, Imanol Pradales, cree "indignante e inaceptable" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manipule "burdamente" sus palabras para denunciar amenazas, le ha pedido respeto a Euskadi, a su lengua y su identidad, y ha censurado que haga "antipolítica". "No todo vale", ha afirmado.

Así se ha referido a las declaraciones de Ayuso que este lunes aseguró que Pradales le había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum" el pasado domingo durante un mitin, lanzando consignas contra ella como en su tiempo hacía el entorno de ETA como señalamiento a personas, cuando en realidad el Lehendakari dijo "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi euskaldun)", en referencia a que la Comunidad Autónoma es vascófona.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Imanol Pradales ha asegurado que "en ningún momento" su intención fue "incomodar a la señora Ayuso" en su discurso de Alderdi Eguna.

"Yo estaba haciendo una defensa del euskera y una petición pública de respeto hacia nuestra lengua y, sinceramente, si le incomodó, lo siento. Ahora bien, en política no todo vale, en la vida no todo vale. Yo creo que lo que escuchamos ayer en boca de la señora Ayuso en esa entrevista, lo primero es muy triste, porque es una forma de entender la política que yo no comparto en absoluto", ha asegurado.

Banalización de la violencia

También ha mostrado su indignación por "cómo se manipulan burdamente" sus palabras, "cómo se banaliza el uso de la violencia, cómo se banaliza a ETA y cómo se apunta a una amenaza por mi parte". "Creo que esto es indignante y es inaceptable, y creo que le califica a la señora Ayuso, la retrata y deja en evidencia el tipo de política que pretende ejercer", ha destacado.

A su juicio, se trata de "la aplicación del manual de la antipolítica, no de la política con mayúsculas", que es en la que él cree. "Es algo que creo que no compartimos en este país, creo que la inmensa mayoría de la sociedad vasca no quiere que ese tipo de política llegue a Euskadi, no es mi estilo y, desde luego, yo no voy a caer en esa trampa, a pesar de la provocación", ha asegurado.

Falta de respeto al Euskera

No obstante, considera "muy preocupante y grave" porque, "una vez más", lo que demuestran las manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid "es una falta de respeto absoluta con el euskera". "Es un desprecio nuevamente hacia nuestra identidad y es algo que desde luego no podemos tolerar", ha añadido.

Por ello, ha advertido que él seguirá "alzando la voz cada vez que no se respete el euskera o la singularidad y la identidad vasca". "Porque soy el Lehendakari de Euskadi y represento a un pueblo que tiene una identidad, que tiene una lengua, que lo único que queremos es que sea respetada y nunca menospreciada o despreciada", ha señalado.

El Lehendakari ha precisado que, "por supuesto, nadie ha pedido disculpas" por lo ocurrido ayer. "Y esa es la desgracia de lo que estamos viendo en un determinado modo de hacer mala política. Por eso, es triste ver que alguien haga política de esa manera, y me indigna cómo se manipulan burdamente mis palabras", ha declarado.

Imanol Pradales ha exigido "respeto a Euskadi, a la sociedad vasca, respeto a nuestros valores, a nuestra lengua, a nuestra identidad". "La lengua es un vehículo para la comunicación, no son para la confrontación. ¿Quién utiliza la lengua para la confrontación que es lo que busca?", se ha preguntado. Tras indicar que no hay que "caer en esas trampas", ha aseverado que hay que "mantener la defensa de esta pueblo y su identidad".

Tiempos difíciles

El Lehendakari ha insistido en que "vienen tiempos difíciles" por el entorno internacional "que está muy complicado", pero también por "lo que puede venir a nivel del Estado en un determinado momento si cambia el ciclo político y si hubiera un potencial gobierno en el que participara Vox".

"Tenemos un entorno internacional muy complicado en lo económico, en lo geopolítico, lo qué está pasando en el mundo: Trump, Gaza, Ucrania, Putin, Xi Jinping, todo lo que vemos todos los días, los aranceles, algo que nos tiene que preocupar", ha añadido.

Por otro lado, ha lamentado "cómo está la política española, especialmente el gallinero madrileño". "A mí, sinceramente, me genera muchas veces vergüenza ajena ver y escuchar lo que escuchas", ha subrayado.