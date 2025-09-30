Directo | El PP denuncia que Sánchez incumpla el reglamento del Senado y lleve 18 meses sin comparecer: "Huye una y otra vez"

El 12 de marzo de 2024 fue la última vez que Pedro Sánchez acudió al Senado para responder a las preguntas de la sesión de control. Desde entonces, el presidente del Gobierno ha evitado volver a pisar la Cámara Alta, incluso después de que el PP reformara el reglamento del Senado para obligar al jefe del Ejecutivo a comparecer al menos una vez al mes durante el periodo ordinario. Ese primer mes desde la modificación de la norma vencía este martes y los populares han denunciado que Sánchez no haya cumplido con la ley: "Huye una y otra vez". Enfrente, el PSOE defiende que cumple con lo que marca la Constitución.

"Un mes más y un escaño vacío. Dieciocho meses de escaño vacío del presidente Sánchez, tan vacío como su compromiso con el parlamento, tan vacío como su respeto para venir aquí a rendir cuentas, tan vacío como su palabra y 18 meses, 600 días, 30 sesiones sin rendir cuentas, sin responder a los senadodres y sin contestar. 18 meses huyendo del Senado.", ha criticado la portavoz del PP, Alicia García, al comienzo de la sesión de control.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta una semana más a una sesión de control en la que responderá a las preguntas de los senadores sobre el sector pesquero en el Mediterráneo o el anteproyecto de la quita de la deuda. Además la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abordará la planificación de electricidad 2025-2030 ante la situación en la que se encuentran las redes de distribución de energía eléctrica en España. POLITICA Carlos Luján - Europa Press / Carlos Luján - Europa Press / Europa Press

La senadora popular ha recordado que la reforma del artículo 164 del reglamento obliga a Sánchez a responder las preguntas en la sesión de control "al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones". "El reglamento es ley y la ley se cumple", ha continuado García antes de recordar que ha enviado una carta al presidente del Gobierno para reprocharle su absentismo y que no ha recibido respuesta. "Un presidente ausente no falta, un presidente ausente, sobra", ha concluido.

Ante estas acusaciones, el portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Juan Espadas, ha defendido que el Gobierno cumple con el artículo 108 de la Constitución en el que se recoge que el Ejecutivo "responde solidariamente en su gestión política", lo que quiere decir que es el Gobierno quien elige qué ministro debe responder a qué pregunta y que este habla en nombre de todo el poder ejecutivo. "Se cumple fielmente el artículo 108 de la Constitución porque el Reglamento de esta Cámara evidentemente no tiene fuerza normativa para ir contra este artículo constitucional", ha insistido.