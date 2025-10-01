Accidente aéreo
Un avión militar choca con cigüeñas durante los ensayos del desfile del 12 de octubre
El Ejército del Aire y el Espacio ha confirmado lo que venía circulando en la tarde de este miércoles en perfiles de redes sociales mantenidos por aficionados a la aviación: un avión militar Pilatus ha colisionado con una bandada de cigüeñas en el cielo de Madrid. Varios observadores han tomado y difundido fotos del momento del choque.
El incidente ha tenido lugar poco antes del medio día, cuando diversas aeronaves sobrevolaban Madrid en su primer ensayo del desfile del próximo 12 de octubre.
La bandada estaba formada por media docena de cigüeñas. El avión, un PC21 que cerraba la formación prevista para la parada militar, ha chocado con dos de las aves y ha continuado su vuelo. El Ejército del Aire ha referido que, tras la colisión, "la aeronave se ha recuperado sin novedad y ni el piloto ni la aeronave han sufrido daños".
El PC21, Pilatus, es el avión que utiliza Defensa para la formación de nuevos pilotos militares. Es un turbohélice de fabricación suiza, con una de las aviónicas más modernas del mundo. Este modelo, que recientemente ha sustituido a los cazas C-101 españoles que utilizaba la Patrulla Águila, volará el 12 de octubre en la llamada Formación Mirlo. Los Pilatus tienen su base en la Academia General de Aire, en San Javier (Murcia). Dentro de seis días, volverán a sobrevolar Madrid en otro ensayo.
Otros choques con pájaros han afectado recientemente al Ejército del Aire. El pasado 15 de junio, sobre el mar Menor, una gaviota rompió el parabrisas de un caza Eurofighter que realizaba una exhibición, sin que la colisión acabara en tragedia. En octubre de 2024, el teniente coronel y piloto de combate Pablo Estrada perdió la vida en una colisión de su F-18 contra un buitre mientras se adiestraba sobrevolando Peralejos (Teruel).
