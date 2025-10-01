La mayoría de socios parlamentarios desmienten al Gobierno y niegan contactos sobre los Presupuestos

"Hay conversaciones con el resto de fuerzas políticas y entre ministerios". La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendía así este martes que el Gobierno explora ya los apoyos paralmentarios a los Presupuestos Generales del Estado que, aseguran, están decididos a presentar. Unos contactos que sin embargo niegan algunos de los principales socios del Gobierno, que aseguran que no se han producido acercamientos sobre la negociación presupuestaria.

En Sumar, miembro del ala minoritaria del Gobierno, sostienen que "siempre hay contactos" con la parte socialista, pero admiten que no se ha iniciado una negociación con el Ministerio de Hacienda para hablar al detalle de los Presupuestos.

Estas negociaciones ya se emprendieron en 2023, cuando el Gobierno renunció a presentar las cuentas debido al adelanto electoral en Cataluña, y no llegaron a retomarse en las de 2024. Los equipos negociadores, destacan desde la coalición de izquierdas de Yolanda Díaz, no han vuelto a abordar el proyecto presupuestario.

La mayoría de partidos que forman parte del llamado bloque de investidura también desmienten la existencia de contactos. Es el caso de ERC, donde niegan acercamietnos por este asunto. No han recibido, aseguran, ni documentación relativa a las cuentas ni al trámite previo, el techo de gastos. Argumentan que en Moncloa "saben lo que hay", recordando que "hay que cumplir con los acuerdos anteriores". Se refieren así a la aprobación de la financiación singular para Catalunya o la condonación de deuda a este territorio, dos asuntos que el Gobierno impulsado pero que aún no se han ejecutado.

El planteamiento es similar en Junts, donde trasladaron hace dos semanas al Gobierno que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado si los socialistas no cumplen los acuerdos que tienen pendientes, en su caso la amnistía y vuelta de Carles Puigdemont a España, la oficialidad del catalán en Europa y el traspaso de inmigración a Catalunya, que decayó la semana pasada en el Congreso. Una rechazo que se habría puesto sobre la mesa en la última reunión entre el propio Puigdemont y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero este mes de septiembre.

En Podemos, que junto a Junts es una de las formaciones más duras contra el Gobierno, también niegan que desde Moncloa les hayan contactado para explorar su posible apoyo. "No hemos tenido ningún contacto para los Presupuestos", zanjaba la secretaria general del partido, Ione Belarra, este miércoles. "Nuestra distancia con este Gobierno es cada vez mayor y si quieren contar con los votos, ya saben lo que tienen que hacer: intervenir le mercado de la vivienda, dejar de ser cómplices del genocidio (...) y apostar por una política social que sea de verdad", zanjó la diputada en rueda de prensa en el Congreso.

Tampoco han contactado con Compromís, con dos diputados. Una de ellas, Águeda Micó, está en el Grupo Mixto y ha defendido que su intención es negociar su apoyo con el Ejecutivo para arrancarle compromisos. Pero sin embargo, según admitió este miércoles, tampoco se han dirigido a ella desde el Ejecutivo.

PNV y Bildu, preferentes

La excepción está en Euskadi, donde PNV y Bildu sí admiten haber iniciado ya las conversaciones con Moncloa para abordar el asunto presupuestario. La portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, anunció hace dos semanas que comenzaban las negociaciones, aunque por lo pronto en la formación se muestran discretos a la hora de detallar las reuniones que han mantenido y el contenido que se está tratando.

En EH Bildu, uno de los partidos que más leales se han mantenido al Gobierno de coalición, también aseguran haber abierto ya las "negociaciones" sobre los Presupuestos, en su caso directamente con el Ministerio de Hacienda. Fuentes de la formación abertzale avanzan que sus exigencias van encaminadas a propuestas en materia de agenda social.