El voto de calidad de la presidenta del Poder Judicial determina la apertura de un expediente al juez que llamó a la mujer de Sánchez "Barbigoña"

El voto de calidad de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha determinado la apertura de un expediente disciplinario por una posible falta grave al titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, en relación con la publicación en su cuenta en la red X --@ManuelRuizdLara--de varios mensajes en los que se alude al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, a la que se llama "Barbigoña".

La decisión de la Comisión Permanente celebrada este martes--que registró un empate entre los sectores conservador y progresista en torno a este asunto -- supone denegar la propuesta de archivo que había realizado el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, con respecto a las diligencias de carácter in inicial que se abrieron contra este magistrado el pasado mes de diciembre.

Ahora el asunto volverá a manos del promotor, pero será la Comisión Disciplinaria de este órgano quien finalmente resolverá si se le sanciona o no y, en el primero de los casos, la gravedad de la sanción, han señalado a EL PERIÓDICO en fuente de este órgano. Las diligencias a practicar a partir de ahora, que obligarán a pedir explicaciones al magistrado en cuestión y que contarán con la intervención de la Fiscalía, se realizan por una posible falta grave de exceso o abuso de autoridad, o la falta de consideración grave hacia ciudadanos.